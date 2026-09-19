Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal EU (1.673-000.0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345481
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х31х19
Вес, кг.
4.8
Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal EU (1.673-000.0)
Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal 1.673-000 - компактное устройство для использования в домашнем хозяйстве. Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды.
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Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal 1.673-000 - компактное устройство для использования в домашнем хозяйстве. Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal EU (1.673-000.0) - данный товар вы можете купить по цене 12090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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