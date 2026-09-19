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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345446
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Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-2500S PRO
Триммер бензиновый HUTER GGT-2900T PRO (с антивибрационной системой) – мощный инструмент для скашивания, представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента – косы. В сезоне 2020 года в модельном ряду бензиновых триммеров появилась линейка с профессиональной антивибрационной системой. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать не только высокую и низкую траву, но древесную поросль и кустарники. Кроме того, у этой модели не плечевой ремень, а ранцевый, что облегчает работу с триммером.
Триммер бензиновый HUTER GGT-2900T PRO (с антивибрационной системой) – мощный инструмент для скашивания, представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента – косы. В сезоне 2020 года в модельном ряду бензиновых триммеров появилась линейка с профессиональной антивибрационной системой. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать не только высокую и низкую траву, но древесную поросль и кустарники. Кроме того, у этой модели не плечевой ремень, а ранцевый, что облегчает работу с триммером.
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