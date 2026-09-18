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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217747
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Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Триммер бензиновый HUTER GGT-1500TX новинка 2019 года. Новая модель представляет собой отличный инструмент для скашивания травы и современный вариант ручной косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Новая модель триммера Huter отличается тем, что в комплектацию входят ранцевый ремень, диск 40 TP, а также защитные очки. Кроме того, у GGT-1500TX штанга неразъемная в отличие от GGT-1500SX, остальные параметры у обоих моделей одинаковые. Преимущества:Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии.Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения.Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место.Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать.Управление триммером расположено прямо на рукоятке.
Триммер бензиновый HUTER GGT-1500TX новинка 2019 года. Новая модель представляет собой отличный инструмент для скашивания травы и современный вариант ручной косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Новая модель триммера Huter отличается тем, что в комплектацию входят ранцевый ремень, диск 40 TP, а также защитные очки. Кроме того, у GGT-1500TX штанга неразъемная в отличие от GGT-1500SX, остальные параметры у обоих моделей одинаковые. Преимущества:Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии.Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения.Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место.Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать.Управление триммером расположено прямо на рукоятке.
Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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