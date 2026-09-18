Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li
Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter это переносной инструмент, который станет незаменимым помощником в уходе за газоном. Триммер оснащен электрическим двигателем, расположенным в нижней части, что обеспечивает его стабильность и надежность. Скорость вращения ножа составляет 8000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно скашивать траву. Ширина скашивания составляет 31 см, что позволяет обрабатывать большие участки за короткое время. Триммер имеет складную ручку и регулировку по высоте, что обеспечивает удобство использования и хранения. Форма рукоятки D-образная, что делает работу с триммером комфортной и безопасной. Материал корпуса триммера пластик, а материал деки сталь, что гарантирует прочность и долговечность инструмента. В комплект поставки входит аккумулятор Li-Ion емкостью 4.0 Ач и напряжением 36.0 В, что обеспечивает продолжительное время работы. Толщина лески составляет 1.6 мм, что позволяет скашивать траву разной высоты. Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter имеет уровень шума 92 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Вес инструмента составляет всего 5.5 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Подробная комплектация включает в себя триммер в сборе, аккумулятор, зарядное устройство, защитный кожух, крепежный комплект, рукоятку и руководство по эксплуатации. Выбирая триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter, вы получаете надежный, удобный и мощный инструмент для ухода за своим газоном.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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