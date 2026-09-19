Top.Mail.Ru
Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO - фото 1
Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO - фото 1
  • Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468749
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
8.5

Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO

Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т PRO с антивибрационной системой 70/2/28 подойдет для скашивания высокой травы. Для комфортного использования предусмотрены удобные ручки. Данная модель имеет двухтактный бензиновый двигатель, который способен достигать 9500 оборотов в минуту.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер Huter GGT-2500Т PRO с антивибрационной системой 70/2/28 подойдет для скашивания высокой травы. Для комфортного использования предусмотрены удобные ручки. Данная модель имеет двухтактный бензиновый двигатель, который способен достигать 9500 оборотов в минуту.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Huter GGT-2500Т PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...