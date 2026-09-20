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Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта

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Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 1
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 2
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 3
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 4
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 5
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 6
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 7
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 8
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 9
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 10
Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 1
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 2
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 3
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 4
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 5
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 6
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 7
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 8
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 9
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 10
  • Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656214
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х0.46х0.24
Вес, кг.
5.9

Описание товара Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта

Бензиновый триммер Ресанта БТР-2900П , одна из самых мощных моделей в линейке производителя. Садовый инструмент подходит для длительной обработки больших участков. Мощности в 2,9 кВт достаточно, чтобы справиться с густой травой, сухим сорняком, мелкой порослью деревьев, кустарника. Также подходит для срезания молодых не задеревеневших веток. В комплекте ранцевый ремень, снижающий нагрузку на спину, полуавтоматическая косильная катушка «Easy Load», диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки. Штанга прямая, неразборная, с улучшенной системой смазки. Система подавления вибраций и регулируемая рукоятка обеспечивают комфорт работы с бензотриммером. Хромированная поршневая группа гарантирует увеличенный ресурс двигателю. Система воздушного охлаждения позволит работать без перегрева. Особенности эксплуатации бензинового триммера: Модель БТР-2900П укомплектована бензиновым двухтактным двигателем. Для заправки используется смесь топлива с маслом 2T в соотношении 40:1 (пропорция может отличаться, смотрите на упаковке масла). Ресанта БТР-2900Р , мотокоса со схожими параметрами, но с разборной штангой.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-2900П Ресанта




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2900П , одна из самых мощных моделей в линейке производителя. Садовый инструмент подходит для длительной обработки больших участков. Мощности в 2,9 кВт достаточно, чтобы справиться с густой травой, сухим сорняком, мелкой порослью деревьев, кустарника. Также подходит для срезания молодых не задеревеневших веток. В комплекте ранцевый ремень, снижающий нагрузку на спину, полуавтоматическая косильная катушка «Easy Load», диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки. Штанга прямая, неразборная, с улучшенной системой смазки. Система подавления вибраций и регулируемая рукоятка обеспечивают комфорт работы с бензотриммером. Хромированная поршневая группа гарантирует увеличенный ресурс двигателю. Система воздушного охлаждения позволит работать без перегрева. Особенности эксплуатации бензинового триммера: Модель БТР-2900П укомплектована бензиновым двухтактным двигателем. Для заправки используется смесь топлива с маслом 2T в соотношении 40:1 (пропорция может отличаться, смотрите на упаковке масла). Ресанта БТР-2900Р , мотокоса со схожими параметрами, но с разборной штангой.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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