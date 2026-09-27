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Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 купить с доставкой в Москве
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Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600

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Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 1
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 2
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 3
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 4
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 5
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 6
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 7
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 8
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 9
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 10
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 11
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 12
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 13
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 14
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 15
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 16
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 17
Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
600
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 1
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 2
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 3
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 4
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 5
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 6
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 7
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 8
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 9
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 10
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 11
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 12
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 13
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 14
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 15
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 16
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 17
  • Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612748
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
600
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х20х9
Вес, кг.
3.34

Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600

Сетевой триммер ЗУБР ТСН-33-600 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение даже густой травы. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Для подстригания травы средней густоты на небольших участках и для подравнивания газонов. Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 600 Вт ТСН-33-600




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
600
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой триммер ЗУБР ТСН-33-600 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение даже густой травы. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Для подстригания травы средней густоты на небольших участках и для подравнивания газонов. Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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