Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)
Триммер Denzel TE-1200 96611 мощностью 1200 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 380 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву.,Двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7000 об/мин. поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок.
Преимущества
- Низкий уровень шума и экологичность — электротриммер работает тихо без вредных выхлопов.
- Долговечность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках.
- Термозащита — двигатель останавливается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — специальный кожух защищает пользователя от вылета травы, камней и щепок.
- Полуавтоматическая подача корда — чтобы удлинить леску, достаточно, не прерывая работу, слегка ударить катушкой по земле.
- Простая установка оснастки — замена катушки или ножа не требует специальных навыков.
- Удобное управление — благодаря плечевому ремню, регулируемому кольцу крепления и D-образной ручке триммер легко удерживать и направлять.
- Ремонтопригодность — шестерня вала двигателя съемная, ее можно заменить при необходимости.
- Разборная штанга — инструмент не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.
- Дополнительные возможности — можно приобрести и установить на триммер диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды), 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.
- Гарантия
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
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Триммер Denzel TE-1200 96611 мощностью 1200 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 380 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву.,Двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7000 об/мин. поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок.
Преимущества
- Низкий уровень шума и экологичность — электротриммер работает тихо без вредных выхлопов.
- Долговечность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках.
- Термозащита — двигатель останавливается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — специальный кожух защищает пользователя от вылета травы, камней и щепок.
- Полуавтоматическая подача корда — чтобы удлинить леску, достаточно, не прерывая работу, слегка ударить катушкой по земле.
- Простая установка оснастки — замена катушки или ножа не требует специальных навыков.
- Удобное управление — благодаря плечевому ремню, регулируемому кольцу крепления и D-образной ручке триммер легко удерживать и направлять.
- Ремонтопригодность — шестерня вала двигателя съемная, ее можно заменить при необходимости.
- Разборная штанга — инструмент не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.
- Дополнительные возможности — можно приобрести и установить на триммер диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды), 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.
- Гарантия
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
Отзывы о товаре Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)