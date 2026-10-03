Триммер садовый электрический DEKO DKTR500, складной
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х19х16
Вес, кг.
1.64
Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR500, складной
Триммер садовый электрический DEKO DKTR500 предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей на приусадебных участках. Дополнительная рукоятка обеспечивает устойчивость оператора и безопасную эксплуатацию. Складная штанга для удобного и компактного хранения.
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR500 предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей на приусадебных участках. Дополнительная рукоятка обеспечивает устойчивость оператора и безопасную эксплуатацию. Складная штанга для удобного и компактного хранения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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