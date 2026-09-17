Электрический триммер Huter GET-600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35646
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.25х0.15
Вес, кг.
5.33
Описание товара Электрический триммер Huter GET-600
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|32 см
|Скорость вращения ножа
|до 11000 об./мин
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|600 Вт
|Расположение двигателя
|нижнее
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|пластик
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1300S
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитКоса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитТриммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), (...
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 33S (96223)
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 43 (96224)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 52 (96226)
-
В наличииЦена 6 720 руб. 8 538 руб.1680 руб. в СплитТриммер бензиновый Зубр КРБ-250
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-1300, 1.3 кВт
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1500T
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|32 см
|Скорость вращения ножа
|до 11000 об./мин
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|600 Вт
|Расположение двигателя
|нижнее
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|пластик
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Электрический триммер Huter GET-600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрический триммер Huter GET-600