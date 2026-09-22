Триммер электрический Starwind SBG-300.20-0.0 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Starwind SBG-300.20-0.0 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Электрический садовый триммер StarWind SBG-300.20-0.0 – удобный выбор для дачи и регулярного ухода за участком: он позволяет скашивать траву в местах, где невозможно использовать газонокосилку. Он прост в обслуживании, имеет более легкий вес, а также создает меньше шума, не источает неприятного запаха, что позволяет работать вблизи жилых домов. Триммер с аккумулятором не ограничивает вашу рабочую область длиной провода и делает независимыми от электросети. Работайте уверенно в любом уголке участка, где нет розетки, а также на выезде, где нет электроснабжения. В качестве режущей системы используются леска и ножи, которые позволяют за мгновения адаптировать один триммер под несколько задач. Аккуратно подстригайте газон леской, а с помощью ножей справляйтесь с грубыми сорняками и порослью деревьев. Триммер с разборной штангой легко умещается в багажнике легкового автомобиля и занимает меньше места при хранении. Удобно, если нужно часто перевозить триммер, например, при работе на выезде. Плечевой ремень помогает снизить нагрузку на руки и спину, так как равномерно распределяет вес инструмента на тело.
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Теги товара: электрический, U-образная (велосипедная), прямая
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Теги товара: электрический, U-образная (велосипедная), прямая
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