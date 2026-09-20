Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi
Триммер Ryobi RLT4125 5133002791 отличается простотой эксплуатации, удобной транспортировкой и небольшим весом в 2.5 кг — с ним легко справится и женщина. Триммер используется для скашивания и подравнивания кромок газона. Имеет телескопическую штангу, что дает возможность работать в удобном положении. Малые габариты позволяют без проблем косить в труднодоступных местах. Триммер работает от электричества, поэтому нет зависимости от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный триммер по доступной цене. Благодаря электромотору инструмент не выделяет выхлопные газы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-2500Т
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1300S
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитТриммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), (...
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1500T
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1900T
-
В наличииЦена 7 470 руб. 14 985 руб.1868 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T528S-2
-
В наличииЦена 7 760 руб. 10 613 руб.1940 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T256-2
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 738 руб.1950 руб. в СплитТриммер бензиновый Patriot PT 443 The One
-
В наличииЦена 8 190 руб. 12 063 руб.2048 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т433S-2
-
В наличииЦена 8 230 руб. 11 438 руб.2058 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T333-2
-
В наличииЦена 8 450 руб. 16 635 руб.2113 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т523S-2
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Отзывы о товаре Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi