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Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi

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Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 1
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 2
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 3
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 4
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 5
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 6
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 7
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 8
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 9
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 10
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 11
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 12
Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 1
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 2
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 3
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 4
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 5
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 6
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 7
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 8
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 9
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 10
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 11
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 12
  • Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659844
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
функция EasyEdge для подравнивания кромки газона
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума
78
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х21х14
Вес, кг.
2.75

Описание товара Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi

Триммер Ryobi RLT4125 5133002791 отличается простотой эксплуатации, удобной транспортировкой и небольшим весом в 2.5 кг — с ним легко справится и женщина. Триммер используется для скашивания и подравнивания кромок газона. Имеет телескопическую штангу, что дает возможность работать в удобном положении. Малые габариты позволяют без проблем косить в труднодоступных местах. Триммер работает от электричества, поэтому нет зависимости от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный триммер по доступной цене. Благодаря электромотору инструмент не выделяет выхлопные газы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер RLT4125 5133002791 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Особенности
функция EasyEdge для подравнивания кромки газона
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума
78
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Ryobi RLT4125 5133002791 отличается простотой эксплуатации, удобной транспортировкой и небольшим весом в 2.5 кг — с ним легко справится и женщина. Триммер используется для скашивания и подравнивания кромок газона. Имеет телескопическую штангу, что дает возможность работать в удобном положении. Малые габариты позволяют без проблем косить в труднодоступных местах. Триммер работает от электричества, поэтому нет зависимости от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный триммер по доступной цене. Благодаря электромотору инструмент не выделяет выхлопные газы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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