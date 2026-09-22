Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Бензиновый триммер — это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам справиться с любыми задачами по уходу за газоном и садом. Сочетание мощности, удобства и качества делает его отличным выбором для ухода за дачным участком. GT-52 оснащен двигателем c мощностью, достаточной для скашивания высокой и густой травы, а также кустарников и молодых побегов деревьев. Тип двигателя двухтактный. В комплекте поставляется катушка с леской для обработки мелкой и средней травы, а также триммерный нож для скашивания более густой и жесткой растительности. Благодаря ширине скашивания леской в 430 мм и ширине скашивания ножом в 255 мм, GT-52 позволяет выбирать наиболее подходящий инструмент для работы с разными типами растительности. Замена лески или ножа происходит быстро и просто, позволяя вам продолжать работу без потери времени. Запуск триммера облегчает система запуска «легкий старт» — она позволяет вам быстро и легко начать работу. Встроенный праймер упрощает подкачку топлива и обеспечивает надежную работу триммера. Увеличенный диаметр неразъемной штанги в 28 мм обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Эргономичная велосипедная рукоятка и ранцевый наплечный ремень, который идет в комплекте, позволяют равномерно распределить нагрузку и обеспечивают комфорт при работе с триммером. Комплектация: Блок двигателя, Штанга, Комплект крепежа, Комплект рукояток, Ранцевый ремень, Защитный кожух, Бутылка, Нож, Шпуля с леской
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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