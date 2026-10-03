Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1200
Скорость вращения
4700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%5 220 руб. 7 318 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33878
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-165/1200
Мощность
1200
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4700 об/мин
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х28
Вес, кг.
6.25
Описание товара Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитДисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитПила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профе...
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65)
-
В наличииЦена 5 860 руб.1465 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, ...
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-55
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитСабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитЦиркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D ди...
-
В наличииЦена 6 890 руб. 12 870 руб.1723 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20)
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-165/1200
Мощность
1200
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4700 об/мин
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)