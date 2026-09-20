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Характеристики
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659855
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Описание товара Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi
Пила отрезная Ryobi ECO2335HG предназначена для распиловки металлических изделий. Инструмент станет эффективным и надежным помощником профессиональным пользователям, которые нуждаются в возможности с высокой точностью пилить металлические заготовки разных типов. Допустимые размеры заготовок – 115 мм для трубы, 120x115 и 95x105 мм для прямоугольника (для углов 90° и 45° соответственно), 100 и 115 мм для квадрата (для углов 45° и 90°) и 100 и 130 мм для L-образного профиля (для углов 45° и 90°). Роль оснащения пилы играет 355-миллиметровый диск. Диаметр посадочного отверстия равен 25.4 мм. Частота оборотов холостого хода достигает 3800 оборотов в минуту. Пила отрезная Ryobi ECO2335HG подключается к электрической сети и приводится в действие 2.3-киловаттным электромотором. Предусмотрены функции блокировки шпинделя и быстрого доступа к щеткам. В комплектацию инструмента входят отрезной диск, набор ключей и руководство пользователя. Масса корпуса пилы, равная 17.5 кг, допускает переноску инструмента одним человеком.
Пила отрезная Ryobi ECO2335HG предназначена для распиловки металлических изделий. Инструмент станет эффективным и надежным помощником профессиональным пользователям, которые нуждаются в возможности с высокой точностью пилить металлические заготовки разных типов. Допустимые размеры заготовок – 115 мм для трубы, 120x115 и 95x105 мм для прямоугольника (для углов 90° и 45° соответственно), 100 и 115 мм для квадрата (для углов 45° и 90°) и 100 и 130 мм для L-образного профиля (для углов 45° и 90°). Роль оснащения пилы играет 355-миллиметровый диск. Диаметр посадочного отверстия равен 25.4 мм. Частота оборотов холостого хода достигает 3800 оборотов в минуту. Пила отрезная Ryobi ECO2335HG подключается к электрической сети и приводится в действие 2.3-киловаттным электромотором. Предусмотрены функции блокировки шпинделя и быстрого доступа к щеткам. В комплектацию инструмента входят отрезной диск, набор ключей и руководство пользователя. Масса корпуса пилы, равная 17.5 кг, допускает переноску инструмента одним человеком.
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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