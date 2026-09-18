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Пила циркулярная Makita HS301DWME купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная Makita HS301DWME

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Пила циркулярная Makita HS301DWME - фото 1
Пила циркулярная Makita HS301DWME - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
  • Пила циркулярная Makita HS301DWME - фото 1
  • Пила циркулярная Makita HS301DWME - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266668
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х20
Вес, кг.
1.6

Описание товара Пила циркулярная Makita HS301DWME

Пила циркулярная Makita HS301DWME для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.



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Отзывы о товаре Пила циркулярная Makita HS301DWME




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная Makita HS301DWME для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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