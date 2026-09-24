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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ купить с доставкой в Москве
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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ

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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 1
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 2
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 3
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 4
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 5
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 6
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 7
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 8
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 9
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 10
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 11
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 12
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 13
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 14
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 15
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 16
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 17
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 18
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 19
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 20
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 21
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 22
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 23
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 24
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 25
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 26
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 27
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 28
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 29
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 30
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 31
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 32
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
5000 об./мин.
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 1
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 2
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 3
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 4
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 5
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 6
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 7
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 8
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 9
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 10
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 11
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 12
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 13
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 14
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 15
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 16
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 17
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 18
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 19
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 20
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 21
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 22
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 23
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 24
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 25
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 26
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 27
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 28
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 29
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 30
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 31
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 32
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб. 
Начислим 405 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
25 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
107.7
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х57х38
Вес, кг.
22.56

Описание товара Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ

Мощная и функциональная пила с лёгкостью распиливает древесину, пластик и тонкостенный алюминий (при установке соответствующих дисков). Подвижная голова позволяет разрезать габаритные заготовки шириной до 340 мм Пила ЗУБР - достойный выбор и отличный помощник в работе



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Отзывы о товаре Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
107.7
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная и функциональная пила с лёгкостью распиливает древесину, пластик и тонкостенный алюминий (при установке соответствующих дисков). Подвижная голова позволяет разрезать габаритные заготовки шириной до 340 мм Пила ЗУБР - достойный выбор и отличный помощник в работе


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ – стоимость товара 25290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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