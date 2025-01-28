Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Подсветка
нет
Скорость вращения
4200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%24 780 руб. 32 000 руб.
В наличии
Код товара: 348736
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 780 руб. -23%
32 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х45
Вес, кг.
22.6
Описание товара Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
Торцовочная комбинированная пила Зубр МАСТЕР ЗПТК-305-1900 представляет собой многофункциональное устройство, сочетающее в себе настольную и торцовочную пилу. Она предназначена для различных видов продольного и поперечного пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Для надежной фиксации заготовок предусмотрена удобная струбцина. Наличие удлинителей рабочего стола позволяет обрабатывать заготовки большой длины. Диапазон вертикального хода диска - 0-55 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200 об/мин
Страна производитель
Китай
Торцовочная комбинированная пила Зубр МАСТЕР ЗПТК-305-1900 представляет собой многофункциональное устройство, сочетающее в себе настольную и торцовочную пилу. Она предназначена для различных видов продольного и поперечного пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Для надежной фиксации заготовок предусмотрена удобная струбцина. Наличие удлинителей рабочего стола позволяет обрабатывать заготовки большой длины. Диапазон вертикального хода диска - 0-55 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт лагерь через раз работает и угол не правильно показывает к сожалению
Достоинства:
Комментарий:
Наличие лазера облегчает. Да и сам лазер точный.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома-незаменим.Хороший аппарат.Есть один минус,который заметил при использовании на протяжении месяца:линза лазера сделана немного углубленной в своём посадочном месте.Когда пилишь доску,то опил постоянно набивает лазер.Кроме как выковыривать,ничего не действует.В остальном-замечательно
Достоинства:
Комментарий:
отличный продавец!!! И пила тоже, для дома самое точто надо !!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо, в работе не пробовал еще.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь, установила 2 межкомнатные двери без напряга. Запилы ровные.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. В деле не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Ребят для домашнего использования не заменим и качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно хотел такую мечта сбылась
Достоинства:
Комментарий:
Пила очень понравилась, пилит быстро, пропил ровный, даже диском из комплекта с верху на досках нет сколов. Снизупочти нет сколов
Достоинства:
Комментарий:
покупкой очень даволен, грызёт все породы дерева. при работе со смолянистыми породами налипает в щели, всё решаемо чистится.
Достоинства:
Комментарий:
торцевка со своей задачей справляется на все сто процентов
Достоинства:
Комментарий:
Пилу заказала для мужа в подарок, он просил, счастлив безмерно. Очень доволен, недостатков не нашёл
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично! Муж в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую отличный станок для дома !
Достоинства:
Комментарий:
всё в комплекте, кто пишет что нет ключа ищите его в станине он там вставлен
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену для дома пойдёт. Но диск нужно установить с бОльшим количеством зубьев
Достоинства:
Комментарий:
мне очень нравится, всё супер, советую, конечно родным диском только дрова пилить тем не мение с ламинатом справился на ура, для двергых коробок взял другой диск из дорогих, по поводу подклинивания рейки и кривизны лазера что писали у меня все супер работает, по поводу того что летят опилки, подключите пылесос и будет счастье , это же пила блин , спасибо продавцу всё супер
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - стоимость товара 24780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт лагерь через раз работает и угол не правильно показывает к сожалению
Достоинства:
Комментарий:
Наличие лазера облегчает. Да и сам лазер точный.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома-незаменим.Хороший аппарат.Есть один минус,который заметил при использовании на протяжении месяца:линза лазера сделана немного углубленной в своём посадочном месте.Когда пилишь доску,то опил постоянно набивает лазер.Кроме как выковыривать,ничего не действует.В остальном-замечательно
Достоинства:
Комментарий:
отличный продавец!!! И пила тоже, для дома самое точто надо !!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо, в работе не пробовал еще.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь, установила 2 межкомнатные двери без напряга. Запилы ровные.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. В деле не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Ребят для домашнего использования не заменим и качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно хотел такую мечта сбылась
Достоинства:
Комментарий:
Пила очень понравилась, пилит быстро, пропил ровный, даже диском из комплекта с верху на досках нет сколов. Снизупочти нет сколов
Достоинства:
Комментарий:
покупкой очень даволен, грызёт все породы дерева. при работе со смолянистыми породами налипает в щели, всё решаемо чистится.
Достоинства:
Комментарий:
торцевка со своей задачей справляется на все сто процентов
Достоинства:
Комментарий:
Пилу заказала для мужа в подарок, он просил, счастлив безмерно. Очень доволен, недостатков не нашёл
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично! Муж в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую отличный станок для дома !
Достоинства:
Комментарий:
всё в комплекте, кто пишет что нет ключа ищите его в станине он там вставлен
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену для дома пойдёт. Но диск нужно установить с бОльшим количеством зубьев
Достоинства:
Комментарий:
мне очень нравится, всё супер, советую, конечно родным диском только дрова пилить тем не мение с ламинатом справился на ура, для двергых коробок взял другой диск из дорогих, по поводу подклинивания рейки и кривизны лазера что писали у меня все супер работает, по поводу того что летят опилки, подключите пылесос и будет счастье , это же пила блин , спасибо продавцу всё супер