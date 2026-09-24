Пила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355-Н)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила отрезная
Мощность
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 910 руб.
В наличии
Код товара: 723181
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31 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила отрезная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПОМ-355-Н
Мощность
2000
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
130
Угол наклона, градус
0
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х47х39
Вес, кг.
26
Описание товара Пила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355-Н)
Профессиональная отрезная пила для пильных дисков по металлу. Диск с твердосплавными пластинами (в комплекте) позволяет получить стабильный производительный рез высокого качества, с минимальным количеством искр, без заусенцев и окалин. Используется для прямой и косой отрезки металлических заготовок пильным диском с твердосплавными пластинами.
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Бренд
Тип товара
Пила отрезная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПОМ-355-Н
Мощность
2000
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
130
Угол наклона, градус
0
Электронная защита от перегрузок
да
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Страна производитель
Китай
Профессиональная отрезная пила для пильных дисков по металлу. Диск с твердосплавными пластинами (в комплекте) позволяет получить стабильный производительный рез высокого качества, с минимальным количеством искр, без заусенцев и окалин. Используется для прямой и косой отрезки металлических заготовок пильным диском с твердосплавными пластинами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355-Н) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 31910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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