Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА
Мощный бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без пререзаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента. Отличная развесовка по массе, обрезиненный анатомический корпус обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Бесключевая установка/замена пильного полотна с помощью поворотного зажима позволяет быстро менять оснастку. Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны. Блокировка непреднамеренного пуска обеспечивает дополнительную безопасность оператора
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА