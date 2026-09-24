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Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА

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Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 1
Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 2
Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 3
Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 4
Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Емкость аккумулятора
2
  • Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 1
  • Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 2
  • Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 3
  • Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 4
  • Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695056
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавная регулировка скорости
Да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х12
Вес, кг.
3.85

Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА

Мощный бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без пререзаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента. Отличная развесовка по массе, обрезиненный анатомический корпус обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Бесключевая установка/замена пильного полотна с помощью поворотного зажима позволяет быстро менять оснастку. Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны. Блокировка непреднамеренного пуска обеспечивает дополнительную безопасность оператора



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Отзывы о товаре Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавная регулировка скорости
Да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без пререзаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента. Отличная развесовка по массе, обрезиненный анатомический корпус обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Бесключевая установка/замена пильного полотна с помощью поворотного зажима позволяет быстро менять оснастку. Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны. Блокировка непреднамеренного пуска обеспечивает дополнительную безопасность оператора


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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