Циркулярная пила (дисковая) Makita HS009GZ 105Вт (ручная) D диска.:235мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
4000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
94
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
235
Скорость вращения
4000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х27
Вес, кг.
5.5
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS009GZ 105Вт (ручная) D диска.:235мм
Пила дисковая Makita HS009GZ – аккумуляторный инструмент для эффективного пиления заготовок из древесины и других материалов. В качестве режущей оснастки может использоваться диск диаметром 235 мм. Подсветка ярко освещает рабочую область для более точного пиления. Возможность подключения к пылесосу помогает поддерживать чистоту. Система плавного пуска, электрическое торможение и эргономичная конструкция гарантируют комфортное использование. Makita HS009GZ предусматривает установку слайдерного литий-ионного аккумулятора с напряжением 40 В.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
94
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
235
Скорость вращения
4000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Пила дисковая Makita HS009GZ – аккумуляторный инструмент для эффективного пиления заготовок из древесины и других материалов. В качестве режущей оснастки может использоваться диск диаметром 235 мм. Подсветка ярко освещает рабочую область для более точного пиления. Возможность подключения к пылесосу помогает поддерживать чистоту. Система плавного пуска, электрическое торможение и эргономичная конструкция гарантируют комфортное использование. Makita HS009GZ предусматривает установку слайдерного литий-ионного аккумулятора с напряжением 40 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS009GZ 105Вт (ручная) D диска.:235мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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