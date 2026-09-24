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Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА

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Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 1
Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 2
Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 3
Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 4
Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
  • Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 1
  • Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 2
  • Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 3
  • Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 4
  • Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695057
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Размер хода
16
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х9
Вес, кг.
1.77

Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА

Предназначена для работы с древесиной, пластиком, металлом, для демонтажных работ, а так же для работы в саду. Износостойкий бесщёточный двигатель. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Очень компактный инструмент с низким уровнем вибрации. Возможна работа одной рукой. Регулировка скорости пиления усилием нажатия на курок. Бесключевая установка / замена пильного полотна. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы



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Отзывы о товаре Сабельная пила DeWalt DCS369NT-XJ аккум. 2800ход/мин ДА




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Размер хода
16
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначена для работы с древесиной, пластиком, металлом, для демонтажных работ, а так же для работы в саду. Износостойкий бесщёточный двигатель. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Очень компактный инструмент с низким уровнем вибрации. Возможна работа одной рукой. Регулировка скорости пиления усилием нажатия на курок. Бесключевая установка / замена пильного полотна. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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