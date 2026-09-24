Сабельная пила DeWalt DCS369P2-QW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DCS369P2-QW
Комплектация
пила, аксессуары, кейс
В кейсе
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
90
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
40
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х16
Вес, кг.
4.9
Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS369P2-QW
Предназначена для работы с древесиной, пластиком, металлом, для демонтажных работ, а так же для работы в саду. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless”. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Очень компактный инструмент с низким уровнем вибрации. Возможна работа одной рукой. Регулировка скорости пиления усилием нажатия на курок. Бесключевая установка / замена пильного полотна. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DCS369P2-QW
Комплектация
пила, аксессуары, кейс
В кейсе
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
90
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
40
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Предназначена для работы с древесиной, пластиком, металлом, для демонтажных работ, а так же для работы в саду. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless”. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Очень компактный инструмент с низким уровнем вибрации. Возможна работа одной рукой. Регулировка скорости пиления усилием нажатия на курок. Бесключевая установка / замена пильного полотна. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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