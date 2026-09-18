Пила-аллигатор DeWalt DWE398
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 222092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.24х0.21
Вес, кг.
7.82
Описание товара Пила-аллигатор DeWalt DWE398
Пила Dewalt Аллигатор DWE398 применяется для резания кирпича Поротерм Класса 20. Она оснащена мощным электродвигателем, позволяющим выполнять самые тяжелые работы. Благодаря алюминиевому корпусу редуктора модель надежна в эксплуатации и рассчитана на длительное использование. Встречное движение двух полотен гарантирует высокую скорость резания и устойчивость заготовки при обработке.
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Пила Dewalt Аллигатор DWE398 применяется для резания кирпича Поротерм Класса 20. Она оснащена мощным электродвигателем, позволяющим выполнять самые тяжелые работы. Благодаря алюминиевому корпусу редуктора модель надежна в эксплуатации и рассчитана на длительное использование. Встречное движение двух полотен гарантирует высокую скорость резания и устойчивость заготовки при обработке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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