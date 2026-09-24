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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4500 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680737
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Описание товара Торцовочная пила DeWalt DWS773 (DWS773-QS)
Пила торцовочная DEWALT DWS773 - прекрасный вариант для небольших мастерских, мобильных бригад, домашних мастеров. Инструмент мощностью 1.3 кВт с пильным диском 216 мм предназначен для распила дерева и пластика. Он легко и точно пилит не только поперек, но и с наклоном, и со скосом, также можно производить комбинированный рез (скос-наклон). Угол наклона и угол скоса вправо/влево равен 48 ?. Скорость вращения пильного диска - 4600 об/мин. Благодаря протяжке торцовочная пила способна распиливать заготовки большого размера. Режущая головка имеет фиксатор, ограничивающий ход пилы для обрезки. Эффективная система пылеудаления сохраняет рабочее место чистым, кроме того, вдыхание пыли (особенно дуба, бука и некоторых других пород) может нанести вред здоровью. Кабель длиной 4 м позволяет установить инструмент в удобном месте, не привязываясь к розетке.
Пила торцовочная DEWALT DWS773 - прекрасный вариант для небольших мастерских, мобильных бригад, домашних мастеров. Инструмент мощностью 1.3 кВт с пильным диском 216 мм предназначен для распила дерева и пластика. Он легко и точно пилит не только поперек, но и с наклоном, и со скосом, также можно производить комбинированный рез (скос-наклон). Угол наклона и угол скоса вправо/влево равен 48 ?. Скорость вращения пильного диска - 4600 об/мин. Благодаря протяжке торцовочная пила способна распиливать заготовки большого размера. Режущая головка имеет фиксатор, ограничивающий ход пилы для обрезки. Эффективная система пылеудаления сохраняет рабочее место чистым, кроме того, вдыхание пыли (особенно дуба, бука и некоторых других пород) может нанести вред здоровью. Кабель длиной 4 м позволяет установить инструмент в удобном месте, не привязываясь к розетке.
Торцовочная пила DeWalt DWS773 (DWS773-QS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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