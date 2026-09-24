Дисковая (циркулярная) пила DeWalt DCS570P2-QW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
да
Скорость вращения
5500 об./мин
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722614
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DCS570P2-QW
Уровень шума
91
Комплектация
пила, диск с 24 зубьями, ключ, переходник для пылесоса, 2 аккумулятора 18В/5 Ач, зарядное устройство, чемодан TSTAK
В кейсе
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об./мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
64
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х30
Вес, кг.
9.1
Описание товара Дисковая (циркулярная) пила DeWalt DCS570P2-QW
Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Эргономичная, лёгкая, простая в использовании пила значительно снизит наступление усталости оператора при продолжительных работах Имеет пониженный уровень вибрации. Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность работы и лучший контроль инструмента. Максимальный угол наклона 57 градусов. Кожух диска для защиты от пыли.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DCS570P2-QW
Уровень шума
91
Комплектация
пила, диск с 24 зубьями, ключ, переходник для пылесоса, 2 аккумулятора 18В/5 Ач, зарядное устройство, чемодан TSTAK
В кейсе
да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
184
Скорость вращения
5500 об./мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
64
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Эргономичная, лёгкая, простая в использовании пила значительно снизит наступление усталости оператора при продолжительных работах Имеет пониженный уровень вибрации. Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность работы и лучший контроль инструмента. Максимальный угол наклона 57 градусов. Кожух диска для защиты от пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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