Top.Mail.Ru
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 1
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 2
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 3
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 4
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 5
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила отрезная
Скорость вращения
1500 об/мин
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 1
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 2
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 3
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 4
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 5
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 330 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)
24 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила отрезная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПОМ-355
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Скорость вращения
1500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
130
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х48х40
Вес, кг.
24.4

Описание товара Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)

Электрическая пила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения задач по резке дерева и металла. Эта отрезная пила произведена в Китае и является частью линейки инструментов под брендом ЗУБР, который славится своим качеством и долговечностью. Главной особенностью пилы является возможность дисковой резки, обеспечивающая высокую производительность благодаря мощности в 2000 Вт. Пила использует диск диаметром 355 мм с посадочным отверстием размером 25.4 мм, что позволяет выполнять глубокие и точные разрезы. Максимальная глубина распила как по дереву, так и по металлу составляет 130 мм, что делает этот инструмент универсальным помощником в любом столярном или слесарном проекте. Ширина пропила достигает 180 мм, а возможность поворота на 45 градусов расширяет диапазон применения пилы, позволяя выполнять сложные резы под углом. Инструмент оснащен электронной защитой от перегрузок, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Питание пилы осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу без необходимости регулярной подзарядки или замены аккумуляторов. При весе 13,2 кг пила остается достаточно мобильной для использования в различных рабочих условиях. Электрическая пила ЗУБР — это отличное сочетание мощности, функциональности и надежности, которая станет незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила отрезная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПОМ-355
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Скорость вращения
1500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
130
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения задач по резке дерева и металла. Эта отрезная пила произведена в Китае и является частью линейки инструментов под брендом ЗУБР, который славится своим качеством и долговечностью. Главной особенностью пилы является возможность дисковой резки, обеспечивающая высокую производительность благодаря мощности в 2000 Вт. Пила использует диск диаметром 355 мм с посадочным отверстием размером 25.4 мм, что позволяет выполнять глубокие и точные разрезы. Максимальная глубина распила как по дереву, так и по металлу составляет 130 мм, что делает этот инструмент универсальным помощником в любом столярном или слесарном проекте. Ширина пропила достигает 180 мм, а возможность поворота на 45 градусов расширяет диапазон применения пилы, позволяя выполнять сложные резы под углом. Инструмент оснащен электронной защитой от перегрузок, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Питание пилы осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу без необходимости регулярной подзарядки или замены аккумуляторов. При весе 13,2 кг пила остается достаточно мобильной для использования в различных рабочих условиях. Электрическая пила ЗУБР — это отличное сочетание мощности, функциональности и надежности, которая станет незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355) - стоимость товара 24330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...