Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)
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Характеристики
Описание товара Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холодная резка, Профессионал (ПОМ-355)
Электрическая пила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения задач по резке дерева и металла. Эта отрезная пила произведена в Китае и является частью линейки инструментов под брендом ЗУБР, который славится своим качеством и долговечностью. Главной особенностью пилы является возможность дисковой резки, обеспечивающая высокую производительность благодаря мощности в 2000 Вт. Пила использует диск диаметром 355 мм с посадочным отверстием размером 25.4 мм, что позволяет выполнять глубокие и точные разрезы. Максимальная глубина распила как по дереву, так и по металлу составляет 130 мм, что делает этот инструмент универсальным помощником в любом столярном или слесарном проекте. Ширина пропила достигает 180 мм, а возможность поворота на 45 градусов расширяет диапазон применения пилы, позволяя выполнять сложные резы под углом. Инструмент оснащен электронной защитой от перегрузок, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Питание пилы осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу без необходимости регулярной подзарядки или замены аккумуляторов. При весе 13,2 кг пила остается достаточно мобильной для использования в различных рабочих условиях. Электрическая пила ЗУБР — это отличное сочетание мощности, функциональности и надежности, которая станет незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
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