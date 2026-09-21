Сабельная пила Makita DJR185RFE аккум. 3000ход/мин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Емкость аккумулятора
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Размер хода
13
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х13
Вес, кг.
5.7
Описание товара Сабельная пила Makita DJR185RFE аккум. 3000ход/мин
Сабельная пила Makita DJR185RFE LXT 18V обладает энергоэффективным бесщеточным двигателем, который не перегревается. Длина хода в 13 мм позволяет проводить точные и агрессивные резы при работе. Устройство делает максимальный пропил по дереву 15 мм для резки деревянных конструкций и веток. Makita DJR185RFE LXT 18V оснащена прорезиненной рукоятью, которая не натирает руки во время эксплуатации.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Размер хода
13
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Сабельная пила Makita DJR185RFE LXT 18V обладает энергоэффективным бесщеточным двигателем, который не перегревается. Длина хода в 13 мм позволяет проводить точные и агрессивные резы при работе. Устройство делает максимальный пропил по дереву 15 мм для резки деревянных конструкций и веток. Makita DJR185RFE LXT 18V оснащена прорезиненной рукоятью, которая не натирает руки во время эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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