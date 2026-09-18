Пила сабельная аккумуляторная Makita DJR185RME
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Характеристики
Тип товара
Пила
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Тип пилы
сабельная
Модель
DJR185RME
Комплектация
пила, зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 4 Ач, шестигранный ключ, набор пилок, чемодан, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
13
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х14
Вес, кг.
2.84
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная Makita DJR185RME
Аккумуляторная сабельная пила Makita LXT DJR185RME работает от аккумулятора, что делает его независимым от сетей электропитания. Максимальная глубина пропила дерева и металлической трубы составляет 50 мм. Ножовочное полотно можно быстро заменить с помощью шестигранного ключа. Для регулировки упора не требуется дополнительный инструмент. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила
Тип пилы
сабельная
Модель
DJR185RME
Комплектация
пила, зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 4 Ач, шестигранный ключ, набор пилок, чемодан, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
13
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная сабельная пила Makita LXT DJR185RME работает от аккумулятора, что делает его независимым от сетей электропитания. Максимальная глубина пропила дерева и металлической трубы составляет 50 мм. Ножовочное полотно можно быстро заменить с помощью шестигранного ключа. Для регулировки упора не требуется дополнительный инструмент. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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