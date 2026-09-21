Циркулярная пила (дисковая) Makita RS002GZ (ручная) D диска.:260мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Подсветка
да
Скорость вращения
4000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%32 170 руб. 49 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
RS002GZ
Уровень шума
96
Комплектация
дисковая пила, ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
260
Скорость вращения
4000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
56
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х47х36
Вес, кг.
7.8
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita RS002GZ (ручная) D диска.:260мм
Дисковая пила Makita XGT без аккумулятора и ЗУ RS002GZ подходит для пиления различных материалов. Имеет большую режущую способность до 95 мм при 90°. Предусмотрены углы наклона 90°/56°/45°/22.5°. Корпус из легкого магниевого сплава устойчив к механическим повреждениям. Плавный пуск и электрический тормоз обеспечивают безопасность эксплуатации и продлевают срок службы инструмента.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
RS002GZ
Уровень шума
96
Комплектация
дисковая пила, ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
260
Скорость вращения
4000 об/мин
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
56
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita XGT без аккумулятора и ЗУ RS002GZ подходит для пиления различных материалов. Имеет большую режущую способность до 95 мм при 90°. Предусмотрены углы наклона 90°/56°/45°/22.5°. Корпус из легкого магниевого сплава устойчив к механическим повреждениям. Плавный пуск и электрический тормоз обеспечивают безопасность эксплуатации и продлевают срок службы инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) Makita RS002GZ (ручная) D диска.:260мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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