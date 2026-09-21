Циркулярная пила (дисковая) Makita RS001GZ (ручная)
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
6400 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695033
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
92
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
6400 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х35
Вес, кг.
6.2
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita RS001GZ (ручная)
Дисковая пила Makita XGT BL без аккумулятора и ЗУ RS001GZ подходит для пиления различных материалов. Имеет большую режущую способность - до 65 мм при 90°. Предусмотрены углы наклона 90°/53°/45°/22.5°. Корпус из легкого магниевого сплава устойчив к механическим повреждениям. Плавный пуск и электрический тормоз обеспечивают безопасность эксплуатации и продлевают срок службы инструмента.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
92
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
6400 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita XGT BL без аккумулятора и ЗУ RS001GZ подходит для пиления различных материалов. Имеет большую режущую способность - до 65 мм при 90°. Предусмотрены углы наклона 90°/53°/45°/22.5°. Корпус из легкого магниевого сплава устойчив к механическим повреждениям. Плавный пуск и электрический тормоз обеспечивают безопасность эксплуатации и продлевают срок службы инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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