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Пила торцовочная DeWalt DWS774 купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная DeWalt DWS774

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Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 1
Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 2
Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 3
Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 4
Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 5
Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 1
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 2
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 3
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 4
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 5
  • Пила торцовочная DeWalt DWS774 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
42 170 руб.  53 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127607
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
DWS774-QS
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, струбцина, ключ
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
54х46х41
Вес, кг.
14.09

Описание товара Пила торцовочная DeWalt DWS774

Торцовочная пила Dewalt DWS774 предназначена для наклонных и комбинированных резов, а также для распила материалов под углом. Она оснащена системой позиционирования линии реза XPS по тени от диска, что гарантирует быстрое и точное размещение заготовки.
Удобная шкала поворота влево/вправо до 50° с возможностью фиксации любого угла и предустановленные положения 15°, 22.5°, 30° и 45°;

Особенности

  • подсветка,
  • подключение пылесоса

Комплект поставки

  • пильный диск,
  • струбцина, ключ



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Отзывы о товаре Пила торцовочная DeWalt DWS774




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
DWS774-QS
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, струбцина, ключ
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Развернуть
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Германия
Описание

Торцовочная пила Dewalt DWS774 предназначена для наклонных и комбинированных резов, а также для распила материалов под углом. Она оснащена системой позиционирования линии реза XPS по тени от диска, что гарантирует быстрое и точное размещение заготовки.
Удобная шкала поворота влево/вправо до 50° с возможностью фиксации любого угла и предустановленные положения 15°, 22.5°, 30° и 45°;

Особенности

  • подсветка,
  • подключение пылесоса

Комплект поставки

  • пильный диск,
  • струбцина, ключ


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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