Пила торцовочная DeWalt DWS774

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
42 170 руб.
53 750
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127607
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Торцовочная пила Dewalt DWS774 предназначена для наклонных и комбинированных резов, а также для распила материалов под углом. Она оснащена системой позиционирования линии реза XPS по тени от диска, что гарантирует быстрое и точное размещение заготовки. Удобная шкала поворота влево/вправо до 50° с возможностью фиксации любого угла и предустановленные положения 15°, 22.5°, 30° и 45°;
Торцовочная пила Dewalt DWS774 предназначена для наклонных и комбинированных резов, а также для распила материалов под углом. Она оснащена системой позиционирования линии реза XPS по тени от диска, что гарантирует быстрое и точное размещение заготовки. Удобная шкала поворота влево/вправо до 50° с возможностью фиксации любого угла и предустановленные положения 15°, 22.5°, 30° и 45°;
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