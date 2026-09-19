Циркулярная пила (дисковая) Bosch GTS 635-216
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х55х33
Вес, кг.
22
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Bosch GTS 635-216
Компактный и мощный распиловочный стол. Макс. ширина пиления вправо: 635 мм. Высота резания 90 град.: 70 мм. Высота резания 45 град.: 50 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Компактный и мощный распиловочный стол. Макс. ширина пиления вправо: 635 мм. Высота резания 90 град.: 70 мм. Высота резания 45 град.: 50 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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