Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 1600Вт 3700об/мин d=305мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Лазерный маркер
да
Подсветка
да
Скорость вращения
3700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGS 305 M
Мощность
2000
Лазерный маркер
да
Комплектация
торцовочная пила, твердосплавное пильное полотно, 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для смены пильного диска, намотка кабеля, мешок для сбора опилок, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Скорость вращения
3700 об/мин
Угол наклона, градус
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х66х50
Вес, кг.
24
Описание товара Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 1600Вт 3700об/мин d=305мм
Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000 оснащена двигателем мощностью 2000 Вт, который разгоняет скорость вращения диска до 3700 оборотов в минуту. У торцовочной пилы есть мешок для сбора опилок, что обеспечивает порядок и чистоту воздуха на рабочем месте. На боковом упоре есть шкала для более точной работы. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры, что весьма удобно. Также стоит отметить наличие лазера, который способствует выполнению максимально точных резов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGS 305 M
Мощность
2000
Лазерный маркер
да
Комплектация
торцовочная пила, твердосплавное пильное полотно, 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для смены пильного диска, намотка кабеля, мешок для сбора опилок, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Развернуть
Пылесборник
да
Скорость вращения
3700 об/мин
Угол наклона, градус
47
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000 оснащена двигателем мощностью 2000 Вт, который разгоняет скорость вращения диска до 3700 оборотов в минуту. У торцовочной пилы есть мешок для сбора опилок, что обеспечивает порядок и чистоту воздуха на рабочем месте. На боковом упоре есть шкала для более точной работы. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры, что весьма удобно. Также стоит отметить наличие лазера, который способствует выполнению максимально точных резов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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