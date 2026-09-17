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Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) купить с доставкой в Москве
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Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)

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Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 1
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 2
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 3
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 4
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 5
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 6
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 7
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 8
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 9
Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 1
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 2
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 3
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 4
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 5
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 6
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 7
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 8
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 9
  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 76757
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
GCM 800 SJ
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, вертикальный зажим
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х55х55
Вес, кг.
15.2

Описание товара Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)

Электрическая пила Bosch сочетает в себе высокую мощность и надежность, что делает её отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров. Этот инструмент обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и удобство в работе. С мощным двигателем и диаметром диска 216 мм, пила Bosch готова справиться с разнообразными задачами по резке. Ширина пропила достигает 270 мм, что позволяет выполнять работу быстрее и эффективнее. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает уверенное и точное управление. Эргономичный дизайн и вес 13,5 кг делают работу с инструментом комфортной, хотя пила и не имеет встроенного кейса для переноски. Плавный пуск позволяет избежать резких запусков, продлевая срок службы инструмента и обеспечивая безопасность оператора. Подключение к пылесосу поможет поддерживать рабочее место в чистоте, однако следует учитывать, что в комплекте нет пылесборника. С плавной регулировкой скорости и лазерным маркером придётся справляться самостоятельно, поскольку они не предусмотрены в данной модели. Хотя модель и лишена тормоза двигателя и фиксации шпинделя, это компенсируется её качеством исполнения и долговечностью, что является отличительной чертой продукции Bosch. Компактные размеры, высота 44,5 см и ширина 41 см, позволяют удобно разместить эту пилу в мастерской. Электрическая пила Bosch — это надёжный инструмент для выполнения разнообразных задач, объединяющий в себе мощность, простоту использования и долговечность.



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Отзывы о товаре Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
GCM 800 SJ
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, вертикальный зажим
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Развернуть
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Bosch сочетает в себе высокую мощность и надежность, что делает её отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров. Этот инструмент обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и удобство в работе. С мощным двигателем и диаметром диска 216 мм, пила Bosch готова справиться с разнообразными задачами по резке. Ширина пропила достигает 270 мм, что позволяет выполнять работу быстрее и эффективнее. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает уверенное и точное управление. Эргономичный дизайн и вес 13,5 кг делают работу с инструментом комфортной, хотя пила и не имеет встроенного кейса для переноски. Плавный пуск позволяет избежать резких запусков, продлевая срок службы инструмента и обеспечивая безопасность оператора. Подключение к пылесосу поможет поддерживать рабочее место в чистоте, однако следует учитывать, что в комплекте нет пылесборника. С плавной регулировкой скорости и лазерным маркером придётся справляться самостоятельно, поскольку они не предусмотрены в данной модели. Хотя модель и лишена тормоза двигателя и фиксации шпинделя, это компенсируется её качеством исполнения и долговечностью, что является отличительной чертой продукции Bosch. Компактные размеры, высота 44,5 см и ширина 41 см, позволяют удобно разместить эту пилу в мастерской. Электрическая пила Bosch — это надёжный инструмент для выполнения разнообразных задач, объединяющий в себе мощность, простоту использования и долговечность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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