Пила торцовочная Makita LH1040F
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%30 280 руб. 50 951 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
105
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х52х38
Вес, кг.
19.52
Описание товара Пила торцовочная Makita LH1040F
Комбинированная торцовочная пила Makita LH 1040 F оснащена мощным двигателем 1.65 кВт и предназначена для распиливания заготовок из мягких металлов, дерева, пластика как вдоль, так и поперек. Инструмент может осуществлять косой и поворотный распилы. Безопасность эксплуатации обеспечивается тормозом двигателя, останавливающим пильный диск при выключении и двойной защитной изоляцией.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
105
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Страна производитель
Китай
Комбинированная торцовочная пила Makita LH 1040 F оснащена мощным двигателем 1.65 кВт и предназначена для распиливания заготовок из мягких металлов, дерева, пластика как вдоль, так и поперек. Инструмент может осуществлять косой и поворотный распилы. Безопасность эксплуатации обеспечивается тормозом двигателя, останавливающим пильный диск при выключении и двойной защитной изоляцией.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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