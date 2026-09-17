Пила торцовочная Makita комбипила LH 1040
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Характеристики
Тип товара
Электропила
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%38 590 руб. 82 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36865
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила
Тип пилы
торцовочная
Модель
LH1040
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
Комплектация
Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовочный ключ, ограничительная пластина, коробка.
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
260
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х52х38
Вес, кг.
19.62
Описание товара Пила торцовочная Makita комбипила LH 1040
Комбинированная торцовочная пила Makita LH1040 объединила в себе торцевую пилу и распиловочный станок. Инструмент предназначен для распиливания дерева, пластика и мягких металлов. Работает в двух режимах распиловки: продольной и поперечной. Также косой и наклонный рез. Наличие плавного пуска, двойной изоляции, тормоза двигателя и защиты от случайного включения дают дополнительную гарантию безопасности.
Видео:
Видеообзор на Пила торцовочная Makita комбипила LH 1040
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электропила
Тип пилы
торцовочная
Модель
LH1040
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
Комплектация
Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовочный ключ, ограничительная пластина, коробка.
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Развернуть
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
260
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Комбинированная торцовочная пила Makita LH1040 объединила в себе торцевую пилу и распиловочный станок. Инструмент предназначен для распиливания дерева, пластика и мягких металлов. Работает в двух режимах распиловки: продольной и поперечной. Также косой и наклонный рез. Наличие плавного пуска, двойной изоляции, тормоза двигателя и защиты от случайного включения дают дополнительную гарантию безопасности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Видео:
Видеообзор на Пила торцовочная Makita комбипила LH 1040
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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