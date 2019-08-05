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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
48
Подсветка
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
33 210 руб.
40 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 81854
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Описание товара Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионального использования и сложных задач в области деревообработки. Она оснащена диском диаметром 254 мм и поддерживает посадочное отверстие 30 мм, что делает ее идеальной для резки различных типов древесины.
Несмотря на свой вес в 17,5 кг, пила отличается хорошей устойчивостью и прочностью благодаря габаритам (ширина 40 см и высота 62 см), которые обеспечивают стабильность при работе. Односкоростной режим упрощает управление инструментом, а встроенный лазерный маркер позволяет добиться максимальной точности в процессе резки, помогая избежать ошибок и обеспечить ровный рез.
Отсутствие антивибрационной системы и плавного запуска компенсируется возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что поддерживает рабочее место в чистоте и минимизирует попадание стружки в зону реза. Это особенно полезно при интенсивной эксплуатации в условиях мастерской или строительной площадки.
Ширина пропила достигает 305 мм, что позволяет работать с достаточно крупными деталями. Хотя пила не оборудована системой тормоза двигателя и фиксацией шпинделя, её технические характеристики делают её оптимальным решением для профессионалов, которым требуется надежный и функциональный инструмент без излишних «излишеств».
Отзывы о товаре Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)
Источник: Яндекс Маркет
Денис Лукашов
Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.
Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.
Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионального использования и сложных задач в области деревообработки. Она оснащена диском диаметром 254 мм и поддерживает посадочное отверстие 30 мм, что делает ее идеальной для резки различных типов древесины.
Несмотря на свой вес в 17,5 кг, пила отличается хорошей устойчивостью и прочностью благодаря габаритам (ширина 40 см и высота 62 см), которые обеспечивают стабильность при работе. Односкоростной режим упрощает управление инструментом, а встроенный лазерный маркер позволяет добиться максимальной точности в процессе резки, помогая избежать ошибок и обеспечить ровный рез.
Отсутствие антивибрационной системы и плавного запуска компенсируется возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что поддерживает рабочее место в чистоте и минимизирует попадание стружки в зону реза. Это особенно полезно при интенсивной эксплуатации в условиях мастерской или строительной площадки.
Ширина пропила достигает 305 мм, что позволяет работать с достаточно крупными деталями. Хотя пила не оборудована системой тормоза двигателя и фиксацией шпинделя, её технические характеристики делают её оптимальным решением для профессионалов, которым требуется надежный и функциональный инструмент без излишних «излишеств».
Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.
Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.
Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)
Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.
Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.
Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.