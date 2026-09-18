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Пила циркулярная Makita HS6100 купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная Makita HS6100

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Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 1
Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 2
Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 1
  • Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 2
  • Пила циркулярная Makita HS6100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267183
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
86
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х29
Вес, кг.
4.96

Описание товара Пила циркулярная Makita HS6100

Пила циркулярная Makita HS6100 имеет функцию сдува опилок с линии реза, что повышает точность пиления. Корпус редуктора из алюминиевого сплава увеличивает рабочий ресурс инструмента. Резиновые накладки на основной и дополнительной рукоятках делают работу более комфортной. Установка и регулировка длины параллельного упора не требует использование дополнительного инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная Makita HS6100




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
86
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная Makita HS6100 имеет функцию сдува опилок с линии реза, что повышает точность пиления. Корпус редуктора из алюминиевого сплава увеличивает рабочий ресурс инструмента. Резиновые накладки на основной и дополнительной рукоятках делают работу более комфортной. Установка и регулировка длины параллельного упора не требует использование дополнительного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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