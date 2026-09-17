Пила лезвийная Makita JR 3070 CT
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Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1510
Скорость вращения
2800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%21 940 руб. 27 488 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
JR 3070 CT
Мощность
1510
Комплектация
пила, 3 ножовочных полотна, кейс, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
Да
Скорость вращения
2800 об/мин
Размер хода
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х13
Вес, кг.
7
Описание товара Пила лезвийная Makita JR 3070 CT
Мощный профессиональный инструмент для распиловки различных материалов большой толщины. Пила адаптирована к интенсивным продолжительным нагрузкам. Инструмент обладает высокой надежностью, благодаря усиленному корпусу, редуктору с металлическими шестернями и расцепляющей муфтой, которая уменьшает отдачу при заклинивании полотна.
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
JR 3070 CT
Мощность
1510
Комплектация
пила, 3 ножовочных полотна, кейс, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
Да
Скорость вращения
2800 об/мин
Размер хода
32
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мощный профессиональный инструмент для распиловки различных материалов большой толщины. Пила адаптирована к интенсивным продолжительным нагрузкам. Инструмент обладает высокой надежностью, благодаря усиленному корпусу, редуктору с металлическими шестернями и расцепляющей муфтой, которая уменьшает отдачу при заклинивании полотна.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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