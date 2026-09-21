Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391nt-xj (ручная) D диска.:165мм
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Характеристики
Скорость вращения
5150 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710735
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DCS391nt-xj
Уровень шума
84
Комплектация
пила, пильный диск, шестигранный ключ, адаптер для пылесоса, кейс TSTAK, упаковка
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5150 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х31
Вес, кг.
4.3
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391nt-xj (ручная) D диска.:165мм
Легкая и компактная дисковая пила, не зависящая от наличия электросети. Мощный и износостойкий двигатель с высокой частотой вращения обеспечивает быстрый и чистый распил. Прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава. Электронная регулировка скорости при помощи триггера. Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой. Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя и металлический кожух.
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Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DCS391nt-xj
Уровень шума
84
Комплектация
пила, пильный диск, шестигранный ключ, адаптер для пылесоса, кейс TSTAK, упаковка
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5150 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Легкая и компактная дисковая пила, не зависящая от наличия электросети. Мощный и износостойкий двигатель с высокой частотой вращения обеспечивает быстрый и чистый распил. Прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава. Электронная регулировка скорости при помощи триггера. Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой. Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя и металлический кожух.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391nt-xj (ручная) D диска.:165мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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