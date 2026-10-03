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Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная)

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Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 1
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 2
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 3
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 4
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 5
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 6
Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 1
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 2
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 3
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 4
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 5
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 6
  • Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643289
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х30
Вес, кг.
5.75

Описание товара Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная)

Представляем вам пила дисковая, которая станет незаменимым помощником во время ремонтных работ или строительства. Этот инструмент идеально подходит для резки различных материалов, обеспечивая точность и качество.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Makita 5008MGJX2 1800Вт (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам пила дисковая, которая станет незаменимым помощником во время ремонтных работ или строительства. Этот инструмент идеально подходит для резки различных материалов, обеспечивая точность и качество.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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