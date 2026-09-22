Торцовочная пила Metabo KGSV 216 MC 1500Вт 5300об/мин d=216мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1500
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727680
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGSV 216 MC
Мощность
1500
Комплектация
Твердосплавный пильный диск; зажим; инструмент для замены диска; мешок для сбора стружки.
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
65
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х55х40
Вес, кг.
15.4
Описание товара Торцовочная пила Metabo KGSV 216 MC 1500Вт 5300об/мин d=216мм
Торцовочная пила Metabo KGSV 216 M 619261000 имеет блокировку шпинделя, что позволяет легко менять пильные полотна. Благодаря яркому светодиодному фонарю и лазерной направляющей, достигается точность распила. Пильный диск "multi cut" обеспечивает высокое качество резки, подходит для ламината и алюминиевых профилей. Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок - для сохранения чистоты рабочего места. Корпус выполнен из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долгий срок службы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGSV 216 MC
Мощность
1500
Комплектация
Твердосплавный пильный диск; зажим; инструмент для замены диска; мешок для сбора стружки.
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Развернуть
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
65
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Metabo KGSV 216 M 619261000 имеет блокировку шпинделя, что позволяет легко менять пильные полотна. Благодаря яркому светодиодному фонарю и лазерной направляющей, достигается точность распила. Пильный диск "multi cut" обеспечивает высокое качество резки, подходит для ламината и алюминиевых профилей. Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок - для сохранения чистоты рабочего места. Корпус выполнен из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долгий срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила Metabo KGSV 216 MC 1500Вт 5300об/мин d=216мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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