Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм
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Характеристики
Описание товара Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм
Пила отрезная Makita LW1401 незаменима при работах по металлу. Устройство превосходно справляется с распилом заготовок, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов. Модель обладает хорошими характеристиками, делающими ее приобретение оптимальным как для бытового использования, так и для профессионального. Продуманная конструкция рукоятки дарит устройству высокий уровень эргономики. При работе с данным электроинструментом оператор будет защищен от искр. Использующая прямой привод отрезная пила оборудована надежным мотором, чья мощность равняется 2200 Вт. Отрезная пила Makita LW1401 оснащается пильным диском диаметром 355 мм, который фиксируется при помощи посадочного отверстия с размером 25.4 мм. За минуту непрерывной работы устройства он способен совершить 3800 оборотов вокруг своей оси, безупречно справляясь с распилом толстостенных заготовок. Модель обеспечивает глубину и ширину пропила, равные 70 и 233 мм соответственно. Угол поворота тисков - -45°/+45°. Для быстрой и безопасной замены оснастки имеется система блокировки шпинделя.
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