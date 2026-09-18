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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная) купить с доставкой в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)

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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
5200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 920 руб.  14 746 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218026
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Уровень шума
98
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х20
Вес, кг.
3.8

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)

Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Уровень шума
98
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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