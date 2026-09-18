Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
5200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%10 920 руб. 14 746 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Уровень шума
98
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х20
Вес, кг.
3.8
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS6601 1200Вт (ручная)
Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.
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Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Уровень шума
98
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita HS6601 используется для пиления заготовок из древесины. Благодаря фиксатору вала и плоской верхней части корпуса двигателя можно легко и быстро заменить пильный диск. Модель имеет компактную конструкцию и оснащена обрезиненной рукояткой, которая не скользит в руке и обеспечивает лучший контроль над инструментом. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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