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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41)

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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 1
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 2
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 3
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 4
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 5
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 6
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 7
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Подсветка
да
Скорость вращения
2600 об/мин
Емкость аккумулятора
4
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 1
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 2
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 3
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 4
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 5
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 6
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 7
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41)
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
92.3
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Подсветка
да
Длина пильного полотна
80
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2600 об/мин
Размер хода
28
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
450x260x90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х9
Вес, кг.
3.52

Описание товара Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41)

Бесщеточная сабельная пила ЗУБР Профессионал 20В SPB-180-41 предназначена для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Бесключевой патрон помогает быстро и легко менять полотно. Плата управления батареи с технологией Z-control защищает от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
92.3
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Подсветка
да
Длина пильного полотна
80
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2600 об/мин
Размер хода
28
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
450x260x90
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная сабельная пила ЗУБР Профессионал 20В SPB-180-41 предназначена для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Бесключевой патрон помогает быстро и легко менять полотно. Плата управления батареи с технологией Z-control защищает от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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