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Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi

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Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 1
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 2
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 3
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 4
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 5
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Лазерный маркер
нет
Количество звеньев цепи
56
Скорость вращения
16 м/сек
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 1
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 2
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 3
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 4
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 5
  • Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
12 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
RCS2340B
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
104
Комплектация
Цепь - 1 шт.; Шина - 1 шт.; Масло для смазки цепи - 1 шт.; Чехол для шины - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна, мм
20
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
16 м/сек
Число ходов полотна в минуту
2 300
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х25
Вес, кг.
6.08

Описание товара Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi

Ryobi RCS2340B — мощная и надежная электрическая цепная пила бытового класса. Она создана для заготовки дров, обрезки деревьев, ухода за приусадебным участком и плотницких работ. Благодаря высокой мощности двигателя инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твердой древесиной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
RCS2340B
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
104
Комплектация
Цепь - 1 шт.; Шина - 1 шт.; Масло для смазки цепи - 1 шт.; Чехол для шины - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Развернуть
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна, мм
20
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
16 м/сек
Число ходов полотна в минуту
2 300
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ryobi RCS2340B — мощная и надежная электрическая цепная пила бытового класса. Она создана для заготовки дров, обрезки деревьев, ухода за приусадебным участком и плотницких работ. Благодаря высокой мощности двигателя инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твердой древесиной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi – стоимость товара 12240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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