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Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) купить с доставкой в Москве
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Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z)

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Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 1
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 2
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 3
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 4
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 5
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепная пила
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 1
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 2
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 3
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 4
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 5
  • Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710251
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл, напильник для заточки цепи, документацтя, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
300
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х28х23
Вес, кг.
4.5

Описание товара Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z)

Вы можете использовать эту компактную и легкую аккумуляторную цепную пилу Makita DUC307 с напряжением 18 В и длиной шины 30 см для распиливания дров, обрезки и обработки легких листов. Она имеет более высокий крутящий момент (большую мощность) благодаря низкой частоте вращения цепи. Натяжение и замена цепи просты без использования инструментов. Аккумуляторная цепная пила оснащена системой автоматической смазки цепи, обеспечивающей длительный срок службы цепи.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл, напильник для заточки цепи, документацтя, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
300
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вы можете использовать эту компактную и легкую аккумуляторную цепную пилу Makita DUC307 с напряжением 18 В и длиной шины 30 см для распиливания дров, обрезки и обработки легких листов. Она имеет более высокий крутящий момент (большую мощность) благодаря низкой частоте вращения цепи. Натяжение и замена цепи просты без использования инструментов. Аккумуляторная цепная пила оснащена системой автоматической смазки цепи, обеспечивающей длительный срок службы цепи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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