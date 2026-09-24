Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z)
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Характеристики
Тип товара
Цепная пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл, напильник для заточки цепи, документацтя, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
300
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х28х23
Вес, кг.
4.5
Описание товара Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z)
Вы можете использовать эту компактную и легкую аккумуляторную цепную пилу Makita DUC307 с напряжением 18 В и длиной шины 30 см для распиливания дров, обрезки и обработки легких листов. Она имеет более высокий крутящий момент (большую мощность) благодаря низкой частоте вращения цепи. Натяжение и замена цепи просты без использования инструментов. Аккумуляторная цепная пила оснащена системой автоматической смазки цепи, обеспечивающей длительный срок службы цепи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл, напильник для заточки цепи, документацтя, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
300
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Вы можете использовать эту компактную и легкую аккумуляторную цепную пилу Makita DUC307 с напряжением 18 В и длиной шины 30 см для распиливания дров, обрезки и обработки легких листов. Она имеет более высокий крутящий момент (большую мощность) благодаря низкой частоте вращения цепи. Натяжение и замена цепи просты без использования инструментов. Аккумуляторная цепная пила оснащена системой автоматической смазки цепи, обеспечивающей длительный срок службы цепи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC307Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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