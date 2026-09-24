Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)
Электрическая сабельная пила Bosch — это надежный инструмент для широкого спектра задач, идеально подходящий как для домашнего, так и для профессионального использования. Эту модель отличает мощное и эффективное питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает длительную автономную работу благодаря емкости в 2000 мА·ч. Ключевой особенностью пилы является наличие электронной регулировки частоты вращения, что позволяет точно настраивать инструмент под специфические требования каждого материала. Глубина пропила инструмента составляет 80 мм, что дает возможность работать с различными материалами и справляться с самыми сложными задачами. Пила не оснащена лазерным маркером, подключением пылесоса и подсветкой, что дает приоритет лёгкости и мобильности конструкции, делая её удобной в эксплуатации даже в ограниченных пространствах. Компактные размеры и минималистичный дизайн пилы позволяют удобно работать одной рукой, упрощая выполнение сложных резов. Диаметр посадочного отверстия составляет 20 мм, обеспечивая совместимость с широким ассортиментом полотен. В комплект входит зарядное устройство, что делает процесс зарядки аккумулятора быстрым и удобным. Производится пила в Венгрии, символизируя европейское качество сборки и долговечность. Сабельная пила Bosch станет надежным помощником для каждого, кто ищет инструмент, сочетающий в себе практичность и высокую производительность.
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