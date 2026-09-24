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Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)

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Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 1
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 2
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 3
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 4
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 5
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 6
Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 1
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 2
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 3
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 4
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 5
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 6
  • Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710546
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип пилы
сабельная
Модель
Keo 18 LI
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Садовая сабельная пила;- Аккумуляторный блок PBA 18V 2.0Ah W-B;- Зарядное устройство AL 18V-20;- Пильное полотно «Top for Wood» S644D;- Картонная коробка.
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Длина пильного полотна
150
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х17
Вес, кг.
2.16

Описание товара Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)

Электрическая сабельная пила Bosch — это надежный инструмент для широкого спектра задач, идеально подходящий как для домашнего, так и для профессионального использования. Эту модель отличает мощное и эффективное питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает длительную автономную работу благодаря емкости в 2000 мА·ч. Ключевой особенностью пилы является наличие электронной регулировки частоты вращения, что позволяет точно настраивать инструмент под специфические требования каждого материала. Глубина пропила инструмента составляет 80 мм, что дает возможность работать с различными материалами и справляться с самыми сложными задачами. Пила не оснащена лазерным маркером, подключением пылесоса и подсветкой, что дает приоритет лёгкости и мобильности конструкции, делая её удобной в эксплуатации даже в ограниченных пространствах. Компактные размеры и минималистичный дизайн пилы позволяют удобно работать одной рукой, упрощая выполнение сложных резов. Диаметр посадочного отверстия составляет 20 мм, обеспечивая совместимость с широким ассортиментом полотен. В комплект входит зарядное устройство, что делает процесс зарядки аккумулятора быстрым и удобным. Производится пила в Венгрии, символизируя европейское качество сборки и долговечность. Сабельная пила Bosch станет надежным помощником для каждого, кто ищет инструмент, сочетающий в себе практичность и высокую производительность.



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Отзывы о товаре Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип пилы
сабельная
Модель
Keo 18 LI
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Садовая сабельная пила;- Аккумуляторный блок PBA 18V 2.0Ah W-B;- Зарядное устройство AL 18V-20;- Пильное полотно «Top for Wood» S644D;- Картонная коробка.
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Длина пильного полотна
150
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
2000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая сабельная пила Bosch — это надежный инструмент для широкого спектра задач, идеально подходящий как для домашнего, так и для профессионального использования. Эту модель отличает мощное и эффективное питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает длительную автономную работу благодаря емкости в 2000 мА·ч. Ключевой особенностью пилы является наличие электронной регулировки частоты вращения, что позволяет точно настраивать инструмент под специфические требования каждого материала. Глубина пропила инструмента составляет 80 мм, что дает возможность работать с различными материалами и справляться с самыми сложными задачами. Пила не оснащена лазерным маркером, подключением пылесоса и подсветкой, что дает приоритет лёгкости и мобильности конструкции, делая её удобной в эксплуатации даже в ограниченных пространствах. Компактные размеры и минималистичный дизайн пилы позволяют удобно работать одной рукой, упрощая выполнение сложных резов. Диаметр посадочного отверстия составляет 20 мм, обеспечивая совместимость с широким ассортиментом полотен. В комплект входит зарядное устройство, что делает процесс зарядки аккумулятора быстрым и удобным. Производится пила в Венгрии, символизируя европейское качество сборки и долговечность. Сабельная пила Bosch станет надежным помощником для каждого, кто ищет инструмент, сочетающий в себе практичность и высокую производительность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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