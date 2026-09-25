Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)
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Характеристики
Описание товара Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)
Электрическая отрезная пила ЗУБР — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач, связанных с резкой металла и других материалов. С впечатляющей мощностью в 2400 Вт и весом 13,2 кг, эта пила обеспечивает высокую производительность и стабильность в работе. Оснащенная диском диаметром 355 мм, она гарантирует точный и ровный рез, что делает её отличным выбором для профессионалов и любителей, которым требуется качественный инструмент. Диаметр посадочного отверстия составляет 25.4 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром сменных дисков. Основное питание осуществляется от сети, что позволяет избежать необходимости в регулярной замене аккумуляторов и обеспечивает постоянную готовность к работе. Угол наклона диска может регулироваться до 45 градусов, что добавляет универсальность в использовании и позволяет выполнять сложные резы под различными углами. Пила отрезная ЗУБР сочетает в себе современные технологии, качество и удобство эксплуатации, что обеспечивает долгий срок службы и эффективность в любых условиях работы.
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